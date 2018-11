Il bug di Tim che azzera il credito

(Afp)

Credito azzerato, in molti casi con un addebito di 5, 10, 20mila euro e conseguente impossibilità di effettuare chiamate o navigare in rete. Sono diverse le segnalazioni degli utenti Tim che nelle ultime ore hanno riscontrato il disservizio della rete ritrovandosi con il credito residuo sceso vertiginosamente fino a quota -20.000 euro. Ma cosa è successo?

L'operatore telefonico ha spiegato di aver riscontrato "un'anomalia tariffaria che ha impattato il credito residuo". Ecco perché molte persone si sono svegliate ritrovandosi di colpo con un debito di diverse centinaia di migliaia di euro. Sui social molti utenti si sono infuriati e hanno protestato contro l'operatore, chiedendo un risarcimento: "Svegliarsi con un debito di 1.928,13 euro per un errore della #tim e quindi non poter telefonare e andare su internet mi sembra un paradosso" scrive un utente. "Continuo ad avere il debito di 18.635,60 e non posso navigare perché è una sim in un modem 4g" denuncia qualcun altro, rilanciando l'hashtag #timdown. "Fermo dalle 7 del mattino giga e telefono - tuona un altro -. Voglio risarcimento danni e tempo perso". Tra la valanga di commenti al vetriolo c'è poi chi sdrammatizza: "Tim, che diavolo di problema avete avuto per indebitare mezza Italia, dalla sera alla mattina? - twitta un cliente Tim -. Siamo un popolo emotivamente fragile".

Dal canto suo, Tim, in una nota si è scusata per il disagio e ha fatto sapere che ha già provveduto a riaccreditare ai clienti coinvolti l’importo erroneamente addebitato a causa di un temporaneo disallineamento dei sistemi commerciali che è stato risolto. Agli stessi clienti Tim prevede di riservare 5 GB gratuiti per un mese.