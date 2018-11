YouTube, ecco i film gratis

(FOTOGRAMMA/IPA)

Film gratis su YouTube. Da circa un mese la piattaforma di videosharing ha iniziato a permettere la visione on line di alcune pellicole hollywoodiane, gratuitamente ma accompagnate dalla pubblicità. Come in tv.



Tra i vari titoli che si possono vedere in streaming - ma non ancora in Italia - ci sono 'Terminator', 'Rocky' e 'Legally Blonde' ('La rivincita delle bionde') e ognuno è accompagnato dalla didascalia 'Free with Ads'.

L'iniziativa è partita a inizio ottobre, secondo quanto riportato dalla testata 'AdAge.com', e comprende un centinaio di film, al momento. Ma nuovi titoli saranno aggiunti di mese in mese.