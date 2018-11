Dell sventa attacco hacker

(Fotogramma)

Sventato attacco hacker alla Dell. Il produttore di computer ha infatti rilevato e bloccato un tentativo di accesso non autorizzato alle sue reti, attraverso il quale malintenzionati hanno cercato di rubare le informazioni dei clienti, tra cui nomi e cognomi, indirizzi email e password. Non sono stati invece presi di mira i dati delle carte di credito. Lo ha annunciato lo stesso colosso statunitense, spiegando come in alcuni casi le informazioni oggetto del tentativo di furto siano andate cancellate. Inoltre, precisa Dell, non ci sono prove del fatto che l'attacco sia andato a buon fine.

"Abbiamo fatto di tutto - si legge in un comunicato - per proteggere i nostri clienti, ai quali ora suggeriamo di modificare la password non solo dell'account sul sito internet di Dell, ma anche quelle utilizzate per altri servizi qualora fosse utilizzata la stessa parola. Andiamo avanti con le analisi su quanto successo e con le indagini, così come proseguiremo nell'investire nelle tecnologie di rete e nella sicurezza informatica per prevenire i rischi di attività non autorizzate", conclude la nota diffusa da Dell.