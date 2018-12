Attrezzature per la ristorazione: il negozio online

In collaborazione con WMR Digital Marketing Group

Ristorazione 3.0: come digitalizzare la fornitura di attrezzature

Ingredienti mancanti, gestione degli ordini e dei clienti, possibili mancanze di personale: una pizzeria ogni giorno deve affrontare molte problematiche. Per non contare gli imprevisti. E se si rompe l’impastatrice? Sostituirla con una nuova in pochi giorni è davvero difficile. Grazie alla digitalizzazione queste preoccupazioni non esistono più: basta un click e il problema è risolto!

Per esempio, le attrezzature per la ristorazione Gastrodomus sono consultabili comodamente online. È tra gli e-shop del settore più forniti: dispone di oltre 18.000 prodotti per pizzerie, pasticcerie, cucine etniche, macellerie e non solo.

I vantaggi di acquistare online

Ormai acquistare prodotti o servizi online è un’azione quotidiana: risparmi tempo e denaro, puoi scoprire le opinioni di altri consumatori e il tuo ordine arriva comodamente a casa tua. Per un’attività commerciale i vantaggi sono ancora più numerosi. Basta dare una sbirciatina alle attrezzature per pizzeria che puoi comprare da un’e-commerce e subito noti la vasta scelta di prodotto ad hoc. Ma non è tutto qui: il 70% del catalogo Gastrodomus propone articoli in pronta consegna. Cosa vuol dire? Sono sufficienti un paio di click e la merce ordinata giungerà a destinazione in pochi giorni.

Forni, stendipizza, tagliamozzarella e tanti altri accessori possono essere visionati direttamente dal computer o da tutti i dispositivi mobile. Ogni merce riporta le caratteristiche e altri dettagli utili per la scelta. E se non è abbastanza? I consumatori incerti si possono recare allo showroom che si trova a Casarsa Della Delizia (PN). Questa soluzione è stata pensata per chi ha bisogno di toccare con mano le attrezzature prima di fare un acquisto.

C’è chi preferisce recarsi nel negozio fisico anche per ricevere assistenza e consigli utili dal personale esperto. L’e-shop per attrezzature per la ristorazione più fornito ha digitalizzato anche questo processo. Chi vuole ricevere assistenza può rivolgersi direttamente allo staff, che è composto da persone preparate e aggiornate sulle tendenze del settore. Come fare? Basta una mail o una chiamata e i dubbi vengono risolti!

Stessa qualità ad un prezzo più conveniente

I prezzi sono molto competitivi e la qualità è sempre tra le migliori. In più, ogni mese ci sono tante offerte imperdibili! Per esempio, dicembre è il mese dei prezzi al ribasso su tutto l’arredo in acciaio inox. Tavoli inox, ripiani in acciaio, lavandini e molto altro ancora. Molti sono i prodotti in offerta!

La digitalizzazione sta facendo passi da gigante, anche nella ristorazione. Quali sono le conseguenze? Meno stress a lavoro e clienti più soddisfatti!