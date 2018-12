Instagram, arrivano i messaggi vocali

(Fotogramma)

Dopo aver conquistato Whatsapp, i messaggi vocali sbarcano anche su Instagram. Da ieri le note vocali sono state integrate in Direct, la chat diretta del popolare social network. La novità è in fase di rilascio sia per Android sia per iOS e permette di inviare messaggi vocali della durata di un minuto. Farlo è semplicissimo: basta aprire Direct, iniziare una nuova conversazione (oppure cliccare sul nome del contatto già presente nella lista delle chat) e poi, proprio come con WhatsApp, tenere il dito premuto sull'icona a forma di microfono che si trova nella casella di testo in basso a destra. Interrompere la registrazione è ancora più semplice: basta staccare il dito. I messaggi vocali potranno essere inviati sia nelle chat singole sia in quelle di gruppo.