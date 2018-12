Windows, bisogna aggiornare

(FOTOGRAMMA)

Nuovi aggiornamenti di sicurezza rilasciati da Microsoft. E' quanto ha provveduto a fare in queste ore il colosso informatico di Redmond per risolvere "vulnerabilità multiple in svariati prodotti. Se sfruttate con successo, le più gravi tra queste vulnerabilità possono causare l’esecuzione di codice arbitrario da remoto" fanno sapere gli esperti del CERT - Computer Emergency Response Team. Per questo è importante "applicare al più presto gli aggiornamenti".

Gli aggiornamenti riguardano i seguenti prodotti: Windows 7, 8.1, RT 8.1, 10; Windows Server 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019; Windows Server (Server Core installation) 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019; Windows Azure Pack Rollup 13.1; Edge; Internet Explorer 9, 10, 11; Office 2010, 2016 for Mac, 2019, 2019 for Mac; Office 365 ProPlus; Office Compatibility Pack; Office Online Server; Office Web Apps 2010, 2013; Excel 2010, 2013, 2013 RT, 2016; Excel Viewer 2007; Outlook 2010, 2013, 2013 RT, 2016; PowerPoint 2010, 2013, 2013 RT, 2016; PowerPoint Viewer; SharePoint Enterprise Server 2013, 2016; SharePoint Foundation 2010; SharePoint Server 2010, 2013, 2019; Exchange Server 2016; ChakraCore; Visual Studio 2015, 2017; Dynamics NAV 2016, 2017 e .NET Framework 3.5, 3.5.1, 4.5.2, 4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.7, 4.7.1, 4.7.1, 4.7.2..



Si raccomanda a gestori e utenti di sistemi e prodotti Microsoft di prendere visione dei bollettini di sicurezza di dicembre (sul portale Security Update Guide) e anche, ricordano gli esperti, di "applicare al più presto gli aggiornamenti necessari", che possono essere scaricati anche dal sito 'Microsoft Download Center' e, per sistemi desktop, ottenuti automaticamente mediante 'Microsoft Update'.