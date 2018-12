Come cambiare carattere su Facebook

(Afp)

Scrivere su Facebook è, da sempre, una delle azioni più comuni e quotidiane fin dai tempi del debutto del popolare social network nel lontano 2004. Da allora di acqua sotto i ponti ne è passata, e la piattaforma creata da Mark Zuckerberg si è evoluta arrivando a sperimentare nuovi linguaggi e nuovi modalità con cui lasciare libera la creatività degli utenti.

Oggi gli stati si possono anche condividere, purché non troppo lunghi, con uno sfondo a tema colorato e personalizzato: sicuramente vi sarà capitato di vederli scorrendo la timeline, simili a piccoli francobolli digitali. Si possono fare storie, andare in video streaming in diretta, condividere GIF e tanto altro. In quest’altro manca però, una funzione tanto amata e richiesta dagli utenti: la possibilità di cambiare scrittura e font ai messaggi condivisi dal proprio profilo.



Quello che in molti non sanno però, è che modificare la scrittura su Facebook è possibile attraverso il semplice uso di siti esterni. Ce ne sono due molto utili ed efficaci: il primo è Fsymbols e il secondo è YayText: tramite le apposite finestre, è possibile su entrambi i portali scrivere la frase desiderata e scegliere tra centinaia di caratteri disponibili, tra cui anche il grassetto e il corsivo. Quello che c'è da fare è semplicemente scrivere il nostro testo, da personalizzare, e poi copiarlo e incollarlo su Facebook condividendolo. Una funzione che ricorda un po’ i vecchi blog di MSN, con le scritte glitterate e in corsivo, vero e proprio retaggio dei primi anni 2000. Occhio come sempre a cosa si sceglie di condividere scrivendo su Facebook: per il contenuto non c’è trucco, e font, che tenga.