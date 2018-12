Facebook, nuovo bug: esposte foto di mln di utenti

Immagine di repertorio (Afp)

Facebook ha pubblicato foto di milioni di utenti senza alcuna autorizzazione. Il social network fa mea culpa per il bug che ha consentito agli sviluppatori di App di accedere alle foto che non sarebbero state condivise dai proprietari. Il problema potrebbe aver riguardato fino a 6,8 milioni di utenti. Il bug, a quanto pare, avrebbe garantito il potenziale accesso alle foto caricate sul social network ma, alla fine, non pubblicate.