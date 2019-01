Google rilancia sul digitale in Italia

COMPETENZE - E la forbice di competenze 4.0 è davvero troppo larga nel nostro Paese. "Già adesso il 25% dei nostri imprenditori non riesce a trovare competenze adeguate" sul mercato del lavoro, avverte il manager. Ci sarà per questo continuità "di supporto al progetto 'Crescere in Digitale' che va proprio in questa direzione con un impatto molto forte" rimarca Vaccarono citando il progetto promosso dal ministero del Lavoro nell'ambito di Garanzia Giovani e attuato da Anpal, Unioncamere e Google.

FORMAZIONE - Con 'Crescere in Digitale' "abbiamo fatto un investimento in Italia su un progetto oggi scalabilissimo" osserva Vaccarono. Dall'avvio del programma, nel 2015, ad oggi "sono 3.100 i giovani che hanno fatto tirocini in azienda e ce ne saranno almeno altri 5.000 a fine 2020". Insomma Google continuerà a puntare sulla formazione digitale degli italiani e non solo. "In tutta Europa sono 3 milioni i cittadini che hanno ricevuto una formazione digitale da Google" calcola Vaccarono. E l'aspetto è strategico.

LAVORO - La "crescita e l'occupazione" di un territorio decollano "grazie all'innovazione" osserva il manager che si dice fiducioso per il sistema 4.0 dell'Italia. Il 2018, rileva, è stato "un anno positivo" per la trasformazione digitale del Paese che "sta accelerando e maturando" sull'innovazione. "Lo scorso anno è raddoppiato il commercio on line italiano rispetto al 2014". Tutto ciò, afferma il manger di Google, rappresenta un passo cruciale per un Paese "ad alto tasso manifatturiero" e con "eccellenze in tutti i settori industriali" ed "il digitale si dimostra uno strumento irrinunciabile per le opportunità che offre".

E-COMMERCE - Insomma, l'Italia digitale ha iniziato a marciare "dopo anni di passo troppo lento" e l'e-commerce è un settore che può aiutare l'economia nazionale a "coprire distanze significative, come ha dimostrato il Black Friday" di novembre scorso. "Sei anni fa abbiamo compreso che l'Italia, seppure fosse in ritardo, era il Paese in cui investire" e ora, taglia corto Vaccarono, "siamo sempre più convinti che la seconda forza manifatturiera d'Europa potrà capitalizzare nuovi traguardi".