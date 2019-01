WhatsApp Gold, virus o bufala?

Immagine di repertorio (Afp)

Su WhatsApp sembra essere tornata a girare la truffa della versione gold, come segnalato da diversi utenti. In queste ore, infatti, in molti segnalano di aver ricevuto un messaggio che consiglia di scaricare la versione gold di WhatsApp, indicando il link dove farlo. Scaricando la versione gold di WhatsApp si avrebbe diritto a un'applicazione aggiornata con nuove funzioni, come ad esempio un nuovo catalogo di emoji e sfondi o la possibilità di inviare 100 immagini contemporaneamente. Inutile dire che si tratta di una bufala dal momento che, come confermato da WhatsApp stesso, non esistono altre versioni dell'App di messaggistica se non quella disponibile su Play e App Store di cui è disponibile un aggiornamento. C'è chi crede, però, che non si tratti solamente di una bufala, ma di un vero e proprio virus dal quale è meglio stare alla larga. Cliccando sul link presente nel messaggio, infatti, si verrebbe reindirizzati al cosiddetto video di Martinelli, con il quale il telefono subirebbe un attacco hacker irreversibile, andando in crash in pochi secondi. Ebbene, in questo caso sembra che non esista alcun virus di WhatsApp né tantomeno un video di Martinelli in grado di rendere inutilizzabile il vostro telefono. Quindi, anche il video di Martinelli, così come WhatsApp Gold, non è altro che una bufala.

Tuttavia, per non rischiare di installare un virus sul vostro smartphone, vi consigliamo di diffidare da tutti quei messaggi che vi invitano a scaricare software o a cliccare su link di cui non avete conoscenza: la promessa di uno sconto particolare, oppure il consiglio di scaricare una versione privilegiata di WhatsApp (che al momento non esiste) potrebbe nascondere il tentativo di installare un malware sul vostro dispositivo.