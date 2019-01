AI e Blockchain, in pool Mise anche 4 docenti Uninettuno

(Foto Uff. Stampa Uninettuno)

Partite al Mise le riunioni d’insediamento dei gruppi di esperti di alto livello sull’Intelligenza artificiale e sui registri distribuiti e Blockchain e tra loro Uninettuno annuncia che siedono anche 4 docenti dell'Università Telematica Internazionale. I gruppi sono stati istituiti con Decreto del ministero dello Sviluppo Economico del 21 dicembre 2018 con l'obiettivo di elaborare le strategie nazionali da inviare alla Commissione Europea nei prossimi mesi.

La rappresentanza di Uninettuno al tavolo di lavoro del Mise vede Fulvio Sarzana di S.Ippolito, docente straordinario di "Diritto comparato delle nuove tecnologie: Blockchain, Intelligenza Artificiale e IoT" e di "Diritto dell'amministrazione digitale" del Corso di Laurea in "Diritto della società digitale"; Fernanda Faini, Docente di "Diritto e nuove tecnologie" del Corso di Laurea in "Diritto della società digitale"; Tamara Belardi, Docente di "Diritto comparato delle nuove tecnologie: Blockchain, Intelligenza Artificiale e IoT" del Corso di Laurea in "Diritto della società digitale" e Francesco Saverio Nucci, Docente di "Sistemi Informativi e Basi di dati".

"Abbiamo innovato l’offerta formativa Uninettuno con la consapevolezza che fornire ai giovani competenze nel settore dell’innovazione, consenta loro un più facile inserimento nei nuovi mercati del lavoro e quindi la costruzione di un futuro di successo" commenta il Rettore Maria Amata Garito intervendo sui tavoli di esperti aperti al Mise. "Mi auguro -aggiunge- che anche questi pool di esperti aiutino il governo a fare delle scelte per sviluppare processi di innovazione orientati a creare nuovi posti di lavoro e allo sviluppo dell’intero paese".