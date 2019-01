Come usare l'iPhone per registrare

(Fotogramma/Ipa)

Trasformare il proprio iPhone in un sofisticato microfono per registrare è facilissimo. Tutto quello che occorre, spiega la testata online Money, è un dispositivo iOS e delle cuffiette wireless (magari proprio le AirPods). La scoperta è stata fatta per caso da alcuni utenti che si sono concentrati su Udito, una funzione sviluppata da Apple e introdotta con iOS 12, pensata per i non udenti.

Questa opzione permette infatti di amplificare, tramite il microfono dell'iPhone, i suoni intorno all'utente che la utilizza: questi verranno riprodotti a un volume maggiore all'interno delle cuffiette bluetooth, garantendo un ascolto perfetto anche a chi soffre di problemi di udito. Una possibilità nata dall'impegno di Apple verso il settore healthcare. Basta attivare Udito dalle impostazioni con il Centro di Controllo e sarà possibile personalizzare la nostra tab (la finestra che apriamo normalmente per attivare la torcia o il risparmio batteria) con la funzione, caratterizzata dal simbolo a forma di orecchio.



Per attivare 'Udito' avremo bisogno necessariamente di cuffiette senza fili, connesse via bluetooth, che permettono un ascolto garantito fino a 20 metri di distanza dal dispositivo. Per verificare se qualcuno lo sta utilizzando, invece, basterà vedere se è attivata la funzione Udito. Come? Vedendo se c'è l'icona a forma di microfono rosso in alto a sinistra.