Rivoluzione Messenger

(Afp)

Rivoluzione in casa Facebook. Anche su Messenger, la chat del social network, è ora possibile eliminare i messaggi da una conversazione anche dopo averli inviati. Proprio come accade già con WhatsApp. Niente paura, quindi, nel caso di errori o ripensamenti: chi si accorgerà di aver sbagliato a digitare avrà 10 minuti di tempo per rimuovere il messaggio 'incriminato'.

Ad anticipare la novità, disponibile già da ora sulle ultime versioni di Messenger per iOS e Android, era stato qualche giorno fa il sito 'The Verge. Poi l'annuncio ufficiale di Facebook. Per eliminare un messaggio inviato basta toccare il testo che si desidera rimuovere e selezionare l'opzione 'Rimuovi per tutti'. Il messaggio rimosso verrà sostituito da un testo che avvisa il destinatario che quanto inviato è stato cancellato.

E' poi possibile rimuovere un messaggio solo per se stessi, selezionando in qualsiasi momento 'Rimuovi per te'. Se si sceglie questa opzione il messaggio scomparirà solo dalla propria chat, mentre continuerà ad essere visibile per gli altri destinatari.