Samsung, l'S10 si tinge di bianconero per la Juventus Special Edition

Aspettando la sfida di Champions con l'Atletico Madrid Samsung lancia una edizione speciale per il nuovo smartphone premium Galaxy S10, destinata a chi vive al massimo la passione bianconera. Il Galaxy S10 Juventus Special Edition propone una personalizzazione con loghi animati all’accensione e allo spegnimento dello smartphone e una serie di applicazioni preinstallate, tra cui Juventus VR e Juventus TV, disponibile con un abbonamento gratuito valido fino alla fine della stagione 2018/2019. Inoltre, su Galaxy S10 Juventus Special Edition sarà presente l’applicazione Black&White Specials con contenuti extra in esclusiva tra cui wallpaper, suonerie personalizzate con i cori dei tifosi, video library con i migliori contenuti sulla squadra.

Per il resto questa Special Edition conferma le caratteristiche del nuovo modello con un display Infinity-O con tecnologia Dynamic AMOLED con bordi ridotti al minimo e sensori integrati sotto lo schermo. Ma anche le nuove tecnologie per la fotocamera (come l'obiettivo ultra-grandangolare da 123 gradi) e un’intelligenza avanzata che rende molto semplice scattare foto e video di qualità superiore.

Lo smartphone Galaxy S10 Juventus Special Edition sarà disponibile nella esclusiva personalizzazione firmata Juventus su www.juventus.com e presso gli Juventus store ufficiali al prezzo consigliato di 929 euro.