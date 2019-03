Tutti musicisti con il doodle per Bach

Con 10 giorni di anticipo Google celebra Sebastian Bach, compositore e musicista tedesco di fama mondiale, nato il 31 marzo 1685 ad Eisenach, e lo fa con il primo doodle basato sull'intelligenza artificiale.

Realizzato in collaborazione con i team di Google Magenta e Google PAIR, il doodle è un'esperienza interattiva, affascinante e divertente, che incoraggia a comporre una melodia a scelta, semplicemente premendo con il mouse in più punti sul pentagramma. Il doodle a questo punto utilizzerà l'apprendimento automatico per armonizzare la melodia personalizzata nello stile musicale di Bach.

Mentre l'elaborazione è in corso una schermata informa: "Sono state analizzate 306 composizioni di Bach per insegnare a questa macchina a riconoscere modelli e a creare armonie partendo dalle tue note". Tempo pochi secondi e il gioco è fatto.

https://g.co/doodle/9pw2km

Ecco come è stato realizzato il progetto: