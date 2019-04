Telegram, rivoluzione chat

(FOTOGRAMMA/IPA)

Nuovo importante aggiornamento per Telegram. L'App rivale di WhatsApp ha infatti rilasciato una novità in tema di privacy con l'ultima versione, disponibile per iOS, Android e Web. E ora, si legge su 'The Verge', è possibile eliminare un messaggio o un'intera conversazione dai dispositivi di tutti i partecipanti alla chat, indipendentemente da chi li abbia inviati o da quando siano stati inviati.

Fino alla versione precedente, ricorda la testata specializzata in tecnologia, Telegram lasciava agli utenti una finestra di 48 ore per effettuare la cancellazione. Con l'upgrade, invece, il limite di tempo è stato eliminato e messaggi o chat intere possono essere cancellate del tutto sia sul proprio dispositivo che su quello di chiunque faccia parte del gruppo.

DUROV - Secondo il fondatore di Telegram, Pavel Durov, il cambiamento permette un maggiore controllo della propria 'storia digitale': "Un vecchio messaggio dimenticato può essere preso fuori dal contesto e usato contro di te anni dopo. Un testo mandato di fretta ad una ragazza a scuola può perseguitarti nel 2030 quando deciderai di candidarti a sindaco".

"Dobbiamo ammetterlo - scrive in un post -: nonostante tutti i progressi nella crittografia e nella privacy, abbiamo pochissimo controllo effettivo dei nostri dati. Non possiamo tornare indietro nel tempo e cancellare le cose per gli altri. Beh, fino ad oggi".