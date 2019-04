Nuovi aggiornamenti per Android

(AFP)

Arrivano altri aggiornamenti per Android. Google ha infatti rilasciato le patch di sicurezza di aprile che risolvono svariate vulnerabilità nel sistema operativo. Suddivise in due livelli di aggiornamenti progressivi, con le nuove release si sistemano 88 vulnerabilità in diversi componenti di sistema, di cui 10 critiche e altre 78 di gravità elevata.

Le più gravi di queste "potrebbero consentire l’esecuzione di codice da remoto con privilegi elevati sul dispositivo" fanno sapere gli esperti del CERT - Computer Emergency Response Team. "Al momento - aggiungono - non si ha notizia che queste vulnerabilità siano attivamente sfruttate in attacchi reali".



Ad ogni modo - sottolineando che "tutte le patch di sicurezza di Android vengono rese disponibili da Google ai partner almeno un mese prima della pubblicazione" - gli esperti consigliano agli utenti di dispositivi con il sistema operativo di "attendere il rilascio degli aggiornamenti da parte dei rispettivi produttori o operatori di telefonia mobile".