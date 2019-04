Whatsapp, Fb e Instagram down per ore

(Foto Fotogramma)

Il rallentamento, poi il blocco. Whatsapp, Facebook e Instagram non hanno funzionato per diverse ore. Nello specifico, l'app di messaggistica e i due social network sono rimasti down dalle 12 alle 15 circa sia da pc sia da cellulare. Qualcuno, come si legge su downdetector.it, ha provato anche a disinstallare le app (pensando probabilmente che il problema fosse legato al proprio telefono) ma non è servito.

Il blackout è stato segnalato in diverse parti del mondo: in Europa, in particolare in Italia, a Roma e Milano; in Austria, a Vienna; in Spagna; in Portogallo; nel sud-est asiatico, in particolare in Malesia; negli Usa, in particolare sulla East Coast con New York da 'bollino rosso'.