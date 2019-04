Come ti (ri)cambio Facebook

(IPA/Fotogramma)

E' ancora in fase sperimentale, ma un'altra novità potrebbe arrivare in casa Zuckerberg. Secondo quanto riporta TechCrunch, infatti, grazie a Jane Manchun Wong che ha scovato la prova, Facebook potrebbe nuovamente cambiare.

A essere modificato potrebbe essere il verso di fruizione: non più dal basso verso l'alto, ma da destra verso sinistra. Niente di nuovo sotto il sole, in realtà: anche su Instagram, le Stories - utilizzate da più di 500 milioni di persone al giorno - sono visualizzate e fruite nella stessa maniera.

La novità, però, non sarebbe solo nel nuovo scorrimento. Ci potrebbe essere anche l'unione tra 'Storie' e Feed: una nuova foto profilo, uno stato potranno essere intervallati da un post sponsorizzato e poi ancora dalla storia di un amico e di un altro ancora. "Al momento non lo stiamo testando pubblicamente" fanno, intanto, sapere da Facebook, secondo quanto riporta ancora la testata specializzata in hi-tech.