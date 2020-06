La moneta di Facebook

(AFP)

Facebook vuole creare una propria moneta digitale. Il colosso di Menlo Park, come riportato da testate specializzate e dalla 'Bbc', sta ultimando i piani per il lancio della sua criptovaluta nel 2020. Obiettivo: offrire modi accessibili e sicuri di effettuare pagamenti digitali, indipendentemente dal fatto che gli utenti abbiano un conto corrente. L'idea è abbattere le barriere finanziarie, competendo con le banche e riducendo i costi per i consumatori.

In previsione dell'arrivo di quello che - nelle stanze di Facebook - viene chiamato 'Global Coin', si legge ancora sulla 'Bbc', il gigante dei social media avrebbe chiesto consigli in merito a questioni operative e normative ai funzionari del Tesoro degli Stati Uniti; Mark Zuckerberg avrebbe poi incontrato anche il governatore della Banca d’Inghilterra, Mark Carney.

VALUTE VIRTUALI - Cosa sono? Come si usano? Le valute virtuali possono essere utilizzate per pagare oggetti e servizi nel mondo reale, come per esempio una stanza d'albergo o la spesa. Questi token digitali sono contenuti in portafogli online e possono essere inviati in modo anonimo tra gli utenti.

Le criptovalute girano su tecnologia blockchain; ovvero, una struttura dati condivisa e immutabile: un registro digitale di informazioni, come transazioni o accordi, archiviate cronologicamente su una rete di computer che possono essere visualizzate da una comunità di utenti e, generalmente, non sono gestite da un'autorità centrale come banche o governi.

STABLE COIN - La moneta virtuale di Facebook, sottolinea infine 'The Verge', "potrebbe essere progettata per essere uno 'Stable Coin', con un valore ancorato alla valuta statunitense nel tentativo di minimizzare la volatilità".