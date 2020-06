Apple spegne iTunes

(Afp)

iTunes bye bye. Dopo aver stravolto il modo di ascoltare musica e scaricare brani, la popolare app di Apple va in pensione e verrà sostituita da tre app: Apple Music, Apple Podcasts e Apple TV. L'annuncio del gigante di Cupertino, che spegne il servio di musica lanciato 18 anni fa, è stato fatto durante la conferenza annuale Worldwide Developers Conference, la conferenza degli sviluppatori della Silicon Valley a San Jose.

"Il futuro di iTunes non è una sola app ma tre: Apple Music, Apple Podcasts e Apple TV", ha detto Craig Federighi, senior vice president dell'ingegneria del software di Apple. Del resto, dal lancio di iTunes il modo di ascoltare e scaricare musica è totalmente cambiato. Basti pensare al boom delle app di streaming musicale che permettono facilmente di ascoltare e scaricare brani e video. iTunes scomparirà dunque con l'aggiornamento di iOS per Mac, che si chiamerà Catalina e arriverà in autunno.