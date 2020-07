Vodafone, "problema risolto domani internet gratis"

Immagine di repertorio (Fotogramma)

"Il problema della rete è stato risolto nel più breve tempo possibile". E' quanto scrive la Vodafone in un messaggio ai clienti, dopo i disservizi segnalati dagli utenti da tutta Italia. "Per scusarci domani ti regaliamo Giga illimitati". Problemi di funzionamento sulla rete Vodafone sia fissa che mobile erano stati segnalati da utenti sia su DownDetector, il sito che offre una panoramica delle informazioni di stato e interruzioni di servizi, che sui social. Su Twitter l'hashtag #vodafonedown è stato per qualche ora tra i principali trend topic.