WhatsApp, Instagram e Messenger: cosa cambia

(Fotogramma/Ipa)

Piccolo cambiamento in casa WhatsApp, Instagram e Messenger. Arriva per tutte e tre la dicitura 'from Facebook'. Una piccola modifica tanto per chiarire che dietro c'è sempre la creatura di Mark Zuckerberg. "Sono parte di Fb, vogliamo essere chiari in merito" commenta parlando con l'Adnkronos un portavoce del gigante di Menlo Park.

La dicitura "nasce per evitare", per quanto riguarda Messenger in particolare, "la confusione che spesso si genera tra l'azienda e l'applicazione: la maggior parte delle persone pensano all'App quando si cita Facebook".

L'attribuzione era, peraltro, già attiva su diversi prodotti e servizi del Gruppo come Workplace, Oculus e Portal.