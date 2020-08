Scrivi al tuo 'vicino di numero', la nuova tendenza

(Xinhua)

Una nuova tendenza impazza su Twitter e sta portando a risultati esilaranti. Con l'hashtag #NumberNeighbor, il nuovo 'gioco' social consiste nell'inviare un sms al proprio 'vicino di numero', ovvero la persona che ha il proprio stesso numero di telefono con la cifra finale inferiore o maggiore di una unità. Per partecipare basta semplicemente inviare il messaggio e presentarsi spiegando l'iniziativa, per poi scoprire curiosità sulla persona che lo ha ricevuto, se ben disposta. Se la conversazione risulta divertente o strana andrà poi condivisa su Twitter.

A rilanciare l'iniziativa, che era già diventata virale nel 2016, è stato il batterista americano Ryan Lavallee che ha postato su Twitter l'interazione con il suo 'vicino di numero' ed è stato subito seguito da tantissime persone. La tendenza è poi arrivata anche in Italia e i momenti di ilarità non sono mancati. Alcuni utenti hanno ricevuto risposte simpatiche, altri addirittura benedizioni e consigli sulla vita. In America un utente ha finto di essere Barack Obama, e per dimostrarlo ha anche inviato al suo 'vicino' un selfie del presidente in palestra.

Non solo risate, però. Alcuni utenti non hanno ricevuto risposta e sono stati lasciati sulle 'spunte blu', altri hanno trovato 'vicini' poco ben disposti che li hanno rimproverati per l'idea. Le più divertenti, però, restano le conversazioni 'assurde'. Curiosità scientifiche, filastrocche, meme, saluti in altre lingue e immagini dei propri animali, per un momento di condivisione globale.