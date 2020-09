WhatsApp cambia ancora

(Fotogramma)

Nuove modifiche in arrivo su WhatsApp. La popolare applicazione di messaggistica istantanea potrebbe integrare presto nel suo sistema anche la funzione Boomerang. A dare l'anticipazione è WABetaInfo in un tweet. Chi usa Instagram sa quello di cui stiamo parlando: si tratta in pratica della possibilità di riprodurre i video in loop con rimbalzo, come succede nel popolarissimo social network di immagini. Dai rumours emersi finora riguarderà i filmati fino a 7 minuti. Tra i primi a beneficiare dell'upgrade saranno i clienti iOs, solo in seguito i proprietari di Android.