iPhone 11, rumors e date

Immagine d'archivio (IPA/ Fotogramma)

Nuovi arrivi in casa Apple. E presentazioni dietro l'angolo. Sarebbe infatti martedì 10 settembre il giorno per l'iPhone 11, secondo alcuni rumors riportati dal sito specializzato 'TechRadar', che cita la testata 'iHelp BR'. Rumors accesi da un particolare scovato da chi ha usato la versione beta 7 di iOS 13: il sito 'iHelpBR' ha infatti pubblicato l'immagine dello screenshot di un iPhone in cui - nell'icona del calendario - viene indicato 'Tuesday 10'. Dato che svelerebbe la data di presentazione.

Non resta che aspettare per avere la conferma, ma intanto c'è chi parla anche di nuove versioni di iPhone XS e XR e chi invece continua a pensare ad un iPhone 11, ribattezzato iPhone Pro. Nome 'coerente', ricorda 'TechRadar', con quelli già adottati per iPad e MacBook.



Altri screenshot dedicati ad iPhone e iPad infine, sempre pubblicati da 'iHelp BR', mostrano un iOS 13 con la data del 23 settembre; quando (forse) - dopo la presentazione - saranno rilasciati e resi pubblici gli aggiornamenti ufficiali del nuovo sistema operativo.