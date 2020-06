Arrivano i nuovi iPhone

(Foto Afp)

Dieci settembre. Sulla data della presentazione dei nuovi iPhone non ci sono più dubbi. Apple, come si legge sull'express.co.uk, ha iniziato a inviare gli inviti per uno "speciale evento" allo Steve Jobs Theater di Cupertino che si terrà appunto martedì 10 settembre alle 10 (le 19 in Italia).

Come è già accaduto negli scorsi anni, il colosso Usa ha inserito un messaggio criptico nel suo invito che recita semplicemente 'By innovation only'. La Apple non ha quindi svelato granché ma si dice che dovrebbero essere svelati gli iPhone 11, modello standard e large, oltre a una versione più economica dell'XR.

I nuovi dispositivi di punta potrebbero includere un processore più veloce, una maggiore durata della batteria e una tripla fotocamera posteriore.

Un altro aggiornamento su tutti gli iPhone 2019 potrebbe arrivare sotto forma di una nuova tecnologia che consentirà loro di ricaricare altri dispositivi e accessori, come gli ultimi AirPod, in modalità wireless.