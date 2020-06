Yahoo Mail riparte dopo il down

(Foto Fotogramma)

Problemi per Yahoo mail. "Potrebbe non essere possibile accedere a parte dei nostri servizi, compresa la posta elettronica. La nostra massima priorità ora è sistemare le cose. Grazie per la vostra pazienza", ha indicato Yahoo nel suo account del servizio clienti di Twitter. Successivamente, il profilo ha fatto sapere che "la maggior parte dei servizi è tornata online".

Il sito web 'Downdetector', che monitora i problemi del web e dei servizi applicativi, nel corso della giornata ha reso noto sono stati registrati problemi soprattutto in Europa. Di questi, la maggioranza era legata all'impossibilità di accedere all'account.