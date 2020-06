Tutte le novità in casa Apple

(Foto Afp)

Tre nuovi iPhone, un nuovo Apple Watch, l'evoluzione dell'iPad economico e l'attesissimo dispositivo di streaming video, Apple Tv. Come si legge sulla Cbs in effetti, i nuovi iPhone rappresentano solo un modesto progresso rispetto ai dispositivi esistenti e gran parte dell'interesse quest'anno è stato rivolto sull'incursione di Apple sulla piattaforma streaming. Un servizio simile a Netflix che promette una serie di programmi originali con star come Oprah Winfrey, Jennifer Aniston, Reese Witherspoon e Jason Momoa. All'ordine del giorno anche un servizio in abbonamento per giochi chiamato Arcade che sarà utilizzabile nell'ecosistema di dispositivi Apple: iPhone, iPad, iPod Touch, Mac e Apple TV+. Il servizio, che non trasmetterà i giochi in streaming ma gli utenti li scaricheranno e potranno giocare sia offline che online - verrà lanciato con 100 giochi il 19 settembre e avrà un costo di 4,99 dollari al mese. "Nessun servizio simile ha mai lanciato tanti giochi contemporaneamente", ha affermato un dirigente di Apple.

iPhone 11 - Successore dell'XR, avrà un display a retina liquida da 6,1 pollici e il vetro più resistente di sempre, ha affermato Apple. Sei icolori: viola, bianco, giallo, verde, nero e rosso. Con il corpo in alluminio anodizzato ha una fotocamera doppia da 12 megapixel. C’è anche l’audio Dolby Atmos. Il processore a bordo è Apple A13 Bionic e la batteria durerà un’ora in più rispetto al predecessore. Una nuova modalità notturna consente all'utente di scattare foto ben illuminate in condizioni di scarsa luminosità. Resistente all'acqua fino a 2 metri di profondità per un massimo di 30 minuti, i prezzi partono da 839 euro per la versione da 64 gb e salgono a 889 euro per la 128 gb e 1009 euro per la 256 gb.

iPhone 11 Pro e Pro Max - Da 5,9 pollici il primo e da 6,5 ​​il secondo, sono disponibili quattro colori: verde notte, grigio spazio, argento e oro. Con schermo Oled, il corpo è realizzato in acciaio con finitura opaca. Il Pro viene fornito con tre obiettivi per fotocamera: grandangolo, ultra grandangolo e teleobiettivo. Ciò significa che il professionista può ingrandire due volte di più rispetto all'iPhone 11, nonché ridurre. Le fotocamere utilizzeranno anche un nuovo software che ottimizzerà le foto in condizioni di scarsa illuminazione. In sostanza, se qualcuno sta scattando una foto in condizioni di scarsa luminosità, il software scatta rapidamente le immagini prima e dopo aver premuto l'otturatore, quindi le "ottimizza" in una singola foto. Questa funzione sarà disponibile con un aggiornamento software che Apple prevede di lanciare a ottobre. Insieme alle nuove funzionalità del telefono, Apple promette una maggiore durata della batteria. L'iPhone Pro e Pro Max dureranno, rispettivamente, fino a quattro e cinque ore in più rispetto all'iPhone XS. Il telefono è inoltre dotato di un adattatore per una ricarica rapida. Si parte rispettivamente da 999 e 1.099 dollari.

Apple TV Plus - Il servizio di streaming video ampiamente pubblicizzato da Apple, annunciato in precedenza a marzo, farà il suo debutto il primo novembre, insieme alla prima serie originale, 'The Morning Show'. Il servizio avrà un costo di 4,99 dollari al mese per un abbonamento familiare. Ogni nuovo acquisto di un iPhone, iPad o Apple TV arriverà con un anno gratuito di Apple TV+, ha annunciato Tim Cook.

Apple Watch Series 5 - Disponibile a partire dal 20 settembre a un prezzo base di 459 euro, si differenzierà dai precedenti per il display retina always-on sempre attivo. Simile dal punto di vista estetico, promette una durata della batteria di circa 18 ore. Tra le novità ci sono anche l’implementazione della bussola, uno tra i nuovi sensori presenti nel dispositivo. La presentazione di questo dispositivo è stata caratterizzata da una serie di testimonianze video di persone che hanno avuto gravi problemi di salute e le cui vite sono state potenzialmente salvate dagli avvisi Apple. Dopo aver parlato di uno studio sulla salute del cuore a cui hanno partecipato 400.000 persone, Apple ha annunciato che anche questa serie di smartwatch permetterà di supportare l’utente in casi di difficoltà. Si potrà misurare il battito cardiaco e valutare eventuali intervalli di tempo in cui questo è fuori dalla norma, ci sarà un’app dedicata all’elettrocardiogramma e tra le novità assolute quelle per cui si potranno monitorare i livelli di danno dai rumori ambientali oltre che il ciclo mestruale.

iPad - Apple ha presentato il nuovo modello da 10.2 pollici, la vera alternativa. Il prezzo è allettante: si potrà acquistare a partire da 389 dollari. Retina display, ha il supporto di Apple Pencil e uno smart connector per collegare la Smart Keyboard.