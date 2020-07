WhatsApp, "'Elimina per tutti' non cancella davvero da iPhone"

(Afp)

Una piccola falla nel sistema che farà tremare molti. La funzione 'Elimina per tutti' di WhatsApp non funzionerebbe sempre a dovere su iPhone. A sostenerlo, secondo quanto riporta un articolo di Forbes, è il ricercatore informatico Shitesh Sachan che si è accorto di come foto e video restino nel rullino fotografico di chi fa parte di chat di gruppo o ha il download automatico dei contenuti multimediali che, di solito, è impostato di default. Falla che non ci sarebbe, sempre secondo il ricercatore, nei dispositivi Android.