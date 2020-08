Aggiornamenti per iPhone

(FOTOGRAMMA/IPA)

Nuovi aggiornamenti di sicurezza Apple. La società di Cupertino ha rilasciato upgrade che "risolvono diverse vulnerabilità in macOS, iOS, iPadOS, tvOS, watchOS, Safari e iTunes per Windows" fanno sapere gli esperti del CERT - Computer Emergency Response Team.

"L'aggiornamento per macOS contiene diversi fix di sicurezza che risolvono numerose vulnerabilità di cui alcune di gravità elevata in macOS High Sierra 10.13.6, macOS Mojave 10.14.6 e macOS Catalina 10.15.2". Le più gravi tra queste potrebbe consentire di "accedere ad aree di memoria protette, ottenere privilegi elevati, eseguire codice arbitrario sul sistema o provocare condizioni di denial of service" aggiungono gli esperti.



E ancora, stessa cosa per l'upgrade per iOS e iPadOS - disponibile per iPhone 6s e successivo, iPad Air 2 e successivo, iPad mini 4 e successivo e iPod touch settima generazione - che "contiene diversi fix di sicurezza" che proteggono dall'ingresso in "aree di memoria protette". Si raccomanda quindi di "scaricare e applicare gli aggiornamenti di sicurezza messi a disposizione da Apple il più presto possibile".