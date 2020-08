Twitter, la nuova emoji per dire #grazie

(Foto Fotogramma/Ipa)

Durante questo periodo di emergenza, le persone hanno usato moltissimo Twitter: alcuni per cercare informazioni, altri per svago e per seguire quanto pubblicato dalle loro celebrità preferite e molti altri per ringraziare.

Da una ricerca iniziata lo scorso 15 marzo, è stato rilevato un aumento del 37% nell’uso della parola “grazie” rispetto al mese precedente. Nello stesso periodo, in tutto il mondo sono stati pubblicati oltre 265 milioni di tweet contenenti espressioni riconducibili alla parola “grazie”. Inoltre, è stata osservata anche una crescita rispettivamente del 50% e del 10% nell’uso delle emoji 'preghiera' e 'applauso'.

Per sottolineare queste tendenze e valorizzare i milioni di tweet in cui vengono utilizzate tali espressioni positive, Twitter ha lanciato una nuova emoji che si attiverà ogni qual volta verrà utilizzato l’hashtag #grazie. La figura è composta da due mani che si uniscono formando un cuore con le dita.