Xiaomi: arrivano i nuovi smartphone Redmi Note 9 e le Mi TV

Con uno spettacolo online con ospiti come Diletta Leotta e Ivan Zaytsev, Xiaomi ha festeggiato il secondo anniversario del brand in Italia ma soprattutto l’arrivo in Italia dei nuovi smartphone della famiglia Redmi Note 9 e delle Mi TV, oltre al Mi Note 10 Lite e Mi 10 Lite 5G. Uno show in linea con i risultati di Xiaomi che ha conquistato il terzo posto del podio tra i principali brand di smartphone sul territorio nazionale, con una quota di mercato pari al 16%, grazie a una crescita su base annua del +306%.

A trainare questi risultati anche il mix di performance e prezzi 'giusti' come dimostrano i listini dei modelli presentati oggi. L'entry level del gruppo è il Redmi Note 9, dotato di un processore MediaTek Helio G85 (primo smartphone al mondo dotato del nuovo chipset) e forte di una batteria da 5020mAh e fotocamera frontale da 13MP e quattro fotocamere sul retro (una principale da 48MP, obiettivo ultra grandangolare da 8MP, lente macro da 2MP e sensore di profondità da 2MP).Proposto in versioni 3GB+64GB e 4GB+128GB, è offerto rispettivamente a 199,90 e 229,90 euro (ma per le prime 24 ore il listino della versione da 3GB scende a 179,90 euro).

Più performante il Redmi Note 9 Pro con DotDisplay da 6,67” senza notch, un processore Qualcomm Snapdragon 720G, un sensore per le impronte digitali montato lateralmente e un nuovo design del modulo della fotocamera frontale. Anche qui si ritrova una maxi batteria da 5020 mAh con funzionalità di ricarica rapida da 30W e che consente fino a due giorni di autonomia. Disponibile in tre colori, Redmi Note 9 Pro è offero nella variante da 6GB+64GB e da 6GB+128GB rispettivamente al prezzo di 269,90 e 299,90 euro (anche qui la prima versione con 20 euro di sconto per le prime 24 ore).

Completano l'offerta smartphone il Mi Note 10 Lite con display AMOLED 3D curvo da 6,47” e di un retro in vetro 3D curvo, quad camera da 64MP con un sensore Sony IMX686 , funzioni come l’acquisizione di immagini in slow motion a 960 fps, riprese video in 4K e modalità Vlog (6GB+64GB a 369,90 euro e 6GB+128GB in esclusiva con Vodafone, al prezzo di 399,90euro) e il Mi 10 Lite 5G con schermo display AMOLED TrueColor da 6,57” , Qualcomm Snapdragon 765 5G e un modem X52 integrato, per una connettività 5G con trasferimento dati e navigazione in internet eccellente. Mi 10 Lite 5G sarà in vendita a partire da inizio giugno nelle versioni 6GB+64GB e 6GB+128GB, rispettivamente al prezzo di 369,90 e 399,90 euro.

Infine sbarcano nel nostro paese le Mi TVin quattro versioni (32, 43,55 e 65 pollici) per vivere una esperienza 'smart TV' a prezzi concorrenziali. Alimentate da Android TV 9.0, permetteranno di installare le applicazioni da Google Play Store e utilizzare pienamente funzioni come Google Chromecast e Google Assistant. I prezzi vanno da 199 a 699 euro (ma la versione Mi TV 4S 65” sarà in vendita solo a partire da luglio).