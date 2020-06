Lg, arriva il nuovo smartphone Velvet, tecnologia e 5G in un design unico

Lg Velvet

Arriva in Italia Velvet, il nuovo smartphone di Lg che unisce design, tecnologia e la velocità del 5G in un prodotto che dà il via a un nuovo capitolo per l'azienda coreana. Disponibile già da questa settimana sia nei negozi che online, Velvet ha un prezzo competitivo, 649,90 euro, ma soprattutto viene accompagnato da una promozione che permette, a chi lo acquisterà entro il 30 giugno, di avere in omaggio l'equivalente di 400 euro di accessori: le cuffie wireless con sistema di igienizzazione integrata Lg Tone Free, una cover protettiva e il Dual Screen, il dispositivo che fa da custodia ed è dotato di un secondo schermo indipendente, per ampliare le potenzialità del telefono. Dal 1 luglio e fino al 31 del mese la promozione continuerà ma offrirà solo le cuffie in omaggio.

Quello che colpisce di Velvet è il design: un nuovo concept ispirato alla natura, che si traduce in linee morbide, superfici lisce e levigate ed elementi distintivi che lo rendono subito riconoscibile. Le fotocamere e il flash sono disposti in ordine decrescente di dimensione secondo quello che Lg ha chiamato Raindrop design, che richiama l’immagine di una goccia di pioggia che cade. Il nuovo 3D Arc Design dona a Lg Velvet una forma elegante e maneggevole grazie allo schermo curvo. Sono quattro i colori: Illusion Sunset, Aurora White, Aurora Grey e Aurora Green, con finitura lucida.

Quanto alla tecnologia messa a disposizione in Velvet, a farla da padrone è il display Oled da 6,8 pollici con formato Cinematic FullVision da 20.5:9. Il telefono è dotato anche di sistema Lg 3D Sound Engine, che si avvale dell'intelligenza artificiale per analizzare e ottimizzare automaticamente tutti i contenuti audio. Presenti anche la funzione Voice Bokeh, per enfatizzare la voce principale attenuando notevolmente i rumori di fondo, e la modalità Asmr che consente di cogliere ogni minimo suono aumentando la sensibilità dei due microfoni integrati. Il comparto fotografico è affidato a una fotocamera frontale da 16 megapixel, quella posteriore tripla ha un sensore da 48 megapixel, un grandangolare da 8 megapixel e un sensore di profondità da 5 megapixel. A muovere tutto è un processore Snapdragon 765 di Qualcomm, affiancato sul fronte della connettività da un modem Snapdragon X52 5G di seconda generazione, da 6 giga di ram e 128 di spazio. La batteria, da 4.300mAh, può essere caricata con tecnologia fast charging e anche in modalità wireless. Velvet è anche certificato IP68.