Arriva Echo Auto, l'assistente Alexa ci accompagna anche in macchina

Amazon Echo Auto

L'assistente vocale Alexa di Amazon da oggi ci potrà accompagnare anche in automobile. Arriva infatti in Italia il nuovo Echo Auto, primo dispositivo della serie che è stato progettato per l’utilizzo su strada: ha 8 microfoni, disposti in modo da sfidare l'acustica interna dell'automobile, così da poter ascoltare i comandi vocali anche in presenza di musica e rumori come quelli dell'aria condizionata o quelli che provengono dalla strada. L'alimentazione di Echo Auto passa per la presa da 12v o la porta Usb dell'autovettura e si connette all'impianto audio del veicolo attraverso cavo o bluetooth. La connessione a internet di Echo Auto passa attraverso lo smartphone dell'utente, che potrà associare il dispositivo con l'app Alexa su iOS e Android.

"Molti clienti ci hanno segnalato il desiderio di avere accesso ad Alexa ovunque si trovino. Siamo lieti di offrire loro un modo semplice per aggiungere Alexa alla loro automobile", commenta Eric Saarnio, vicepresidente di Amazon Devices Eu. "Con Echo Auto, i clienti possono ora godersi tutta la comodità garantita da Alexa in viaggio, con la possibilità di riprodurre la musica, effettuare telefonate, proseguire l’ascolto dei propri audiolibri, giocare con i videogiochi, gestire i propri memo e molto altro - tutto questo usando semplicemente la loro voce", conclude Saarnio.