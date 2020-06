WhatsApp, torna 'ultimo accesso': ecco cosa è successo

(Afp)

"State attenti alle fake news". WaBetaInfo, profilo Twitter sempre informato sulle novità di WhatsApp, fa il punto sulla novità -inattesa e non programmata- che nelle ultime ore ha caratterizzato l'applicazione. WhatsApp non ha reso più visibile agli utenti l'orario dell'ultimo accesso dei propri contatti, e nemmeno la presenza online.

"WhatsApp non sta lavorando per nascondere l'ultimo accesso e lo status online", ha spiegato il profilo Twitter. Le novità "sono provocate da un problema ai server". I primi bug sono stati eliminati e "sicuramente stanno lavorando per sistemare tutti gli altri problemi". Poco dopo, il nuovo messaggio: "WhatsApp ha riparato tutti i guasti. Potete tornare a sbirciare l'ultimo accesso e lo status" degli altri utenti.