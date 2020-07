Twitter: "Tasto 'modifica' arriva se indossate tutti la mascherina"

(Afp)

"Potrete avere il tasto 'modifica' quando tutti indosseranno una mascherina". Twitter fissa le condizioni per apportare la modifica che tutti gli utenti chiedono. L'introduzione del tasto modifica consentirebbe di evitare i refusi nei tweet e permetterebbero a tutti di correggere l'errore senza cestinare il messaggio. Ora, la svolta sembra più vicina a giudicare dal cinguettio comparso sul profilo ufficiale di Twitter, che pone una specifica condizione: 'modifica' sarà realtà se tutti indosseranno una mascherina come previsto dalle misure per arginare la diffusione del coronavirus.