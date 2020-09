App e canali Youtube per restare in forma

Fotogramma /Ipa

Se nel pieno della quarantena fare ginnastica su Zoom collegati in diretta con l’istruttore aveva un che di rassicurante e contribuiva a farci sentire meno soli, oggi l’idea di allenarsi in contemporanea con altri ha perso parte della sua attrattiva. Resta invece un’idea vincente quella di allenarsi stando a casa utilizzando materiali disponibili gratuitamente in rete o negli app store.

Se vuoi muoverti seguendo un video, YouTube ha tantissimo da offrire. Tra le migliaia di canali in lingua inglese, uno dei più divertenti (e dove la lingua costituisce un ostacolo minore) è Pop Sugar Fitness, dove si balla a tempo di musica, imitando i movimenti di energici insegnanti, che hanno sempre il sorriso sulle labbra. FixFit è un canale interamente in italiano che propone esercizi per tutti i livelli di fitness, mirati a particolari zone del corpo e fasce muscolari. Se prediligi flessibilità e relax, La scimmia yoga è il canale ideale per cimentarsi in questa disciplina e calmare i nervi.

Brucia il grasso con le app - Anche i negozi digitali brulicano di risorse per il fitness. La cosa difficile quindi non è trovarle ma scegliere quella che potrebbe fare al caso nostro. 30 day fitness, in italiano nonostante il nome anglofono, propone un calendario di allenamenti, mirati su diverse parti del corpo, e poi le sfide per ottenere obiettivi specifici in 30 giorni, come dice il titolo. Quello che è interessante sono le tecniche di incoraggiamento, le notifiche e tutto quanto quello che serve per stimolare l’utente a non mollare e a mantenere alta la guardia per raggiungere l’obiettivo.

Se vuoi addominali scolpiti, devi fare molto esercizio, allenandoti con costanza. Questo è ciò che promette di farti fare l’app Addominali scolpiti, i cui autori hanno prodotto parecchie applicazioni pensate per altre fasce muscolari e differenti esigenze. Gli esercizi sono divisi su tre livelli (principiante, medio e avanzato) e, se svolti con regolarità, promettono miglioramenti visibili nel medio periodo.

Col suo marchio prestigioso e la possibilità di contare su testimonial vip, Nike Training Club ha un veste grafica molto curata e propone esercizi di tutti i tipi, compresi gli allenamenti “rubati” ad alcuni assi dello sport internazionale.

Conta anche quel che mangi - Tra la miriade di app “per la dieta”, che danno consigli alimentari e contano le calorie di quel che mangi, Yazio spicca per semplicità e praticità. È facile inserire gli alimenti, per la stragrande maggioranza di quelli industriali basta scansionare il codice a barre e inserire la porzione. L’app tiene conto dell’attività fisica, rilevata dall’accelerometro o inserita a mano dall’utente, e aggiunge calorie al budget quotidiano in funzione di quelle bruciate. La forza di volontà di mangiare sano e fare sport devi comunque mettercela tu, ma la app ti dà un mano a far quadrare i conti.