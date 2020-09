Huawei, da keynote Hdc molte novità tra notebook, smartwatch e cuffie, Emui 11 e ArmonyOs 2.0

Richard Yu presenta HarmonyOS 2.0 (foto Huawei)

Durante il keynote Hdc di Songshan Lake, Huawei Consumer Business Group ha presentato alcune importanti novità in arrivo: HarmonyOS 2.0, EMUI 11 e novità per gli Huawei Mobile Services, Huawei HiLink e Huawei Research. All’evento, il colosso cinese ha anche presentato nuovi prodotti hardware: MateBook 14, Watch Gt2 Pro, FreeBuds Pro, Watch Fit e FreeLace Pro.

"Il passo avanti di Huawei nello sviluppo del suo ecosistema è il risultato del forte sostegno da parte di sviluppatori e partner globali. Huawei aprirà completamente ai developers le sue tecnologie chiave, software e hardware, collaborando con loro per promuovere un’ulteriore miglioramento dell’ecosistema Huawei all-scenario", ha affermato Richard Yu, Executive Director and CEO of Huawei Consumer Business Group. "Le stelle brillano anche nelle notti più buie. E gli sviluppatori sono le nostre stelle. Tutti insieme formano una galassia stupenda che ci illuminerà la strada", ha aggiunto.

Tra le novità, Huawei ha annunciato la versione 2.0 di HarmonyOS, con importanti aggiornamenti alle capabilities distribuite esistenti, tra cui software bus, data management e sicurezza. Huawei ha anche introdotto un adaptive UX framework che consente agli sviluppatori di raggiungere rapidamente decine di milioni di nuovi dispositivi e utenti. Con l'ultimo aggiornamento, HarmonyOS sarà ufficialmente open source e gli sviluppatori potranno accedere a emulatori, pacchetti SDK e strumenti IDE.

Mentre, basata sulla tecnologia distribuita in HarmonyOS, l'interfaccia EMUI 11 consente l'interazione anche oltre gli smartphone. Il nuovo sistema operativo, infatti, permette ai device di dialogare con i dispositivi IoT basati su HarmonyOS, offrendo agli utenti un'esperienza unica all-scenario, incluso l'utilizzo della fotocamera su un dispositivo con uno schermo più grande per le videochiamate. Il processo è alimentato dalla connessione touchless tra smartphone e home-device con HarmonyOS, rendendo così possibile la proiezione su schermo e altro ancora.

Quanto agli Hms, con il supporto di oltre 1,8 milioni di sviluppatori registrati in tutto il mondo, AppGallery e l’ecosistema Huawei Mobile Services sono cresciuti esponenzialmente nel corso dell’ultimo anno. AppGallery ha attualmente oltre 96.000 app integrate con Hms Core e oltre 490 milioni di utenti attivi a livello globale. Inoltre, ha anche raggiunto il record di 261 miliardi di download di app tra gennaio e agosto 2020. In un solo anno, le open capabilities di HMS Core 5.0 sono aumentate da 14 kit a 56 kit, mentre il numero di API è passato da 885 a 12.981 coprendo sette aree principali e supportando gli sviluppatori nell’innovare maggiormente e semplificare il processo di sviluppo.

Sul fronte hardware, tra i nuovi prodotti due sono cuffie: le true wireless FreeBuds Pro, auricolari top di gamma con cancellazione intelligente e dinamica del rumore; le FreeLace Pro, che ereditano il look delle precedenti, aggiungendo la funzione di cancellazione del rumore a doppio microfono, oltre a miglioramenti nella qualità del suono, una durata della batteria di 24 ore, connettività intelligente e una ricarica ancora più rapida.

Quanto ai notebook, la novità è l'ultra portatile MateBook 14 Amd, dotato di display FullView 2K da 14’’, nuovo processore mobile 7nm Amd Ryzen 4000 H-Series e 16 gigabyte di Ram. Per gli amanti del fitness, invece, Huawei ha presentato il suo nuovo smartwatch Watch Fit, che inaugura una nuova era di indossabili , dal quadrante rettangolare e feature intelligenti come corsi di fitness animati, nuove modalità di allenamento e funzioni di monitoraggio dei parametri e del proprio benessere.

Altra novità, il Watch Gt2, nuovo modello del celebre smartwatch dell’azienda, dotato di funzionalità di tracciamento sportivo avanzate, monitoraggio del benessere, fino a due settimane di autonomia e ricarica wireless.