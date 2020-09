Apple One, cos'è e come funziona

(Afp)

Apple ha annunciato Apple One, il modo più facile per ottenere tutti i servizi Apple in abbonamento, inclusi Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Apple News+, Apple Fitness+ e iCloud, in un unico semplice piano. Con un solo abbonamento, i clienti di mezzo mondo potranno godere dei loro servizi Apple preferiti sui loro dispositivi preferiti, inclusi iPhone, iPad, iPod touch, Apple TV e Mac. "Apple One rende più facile che mai accedere ai servizi Apple in abbonamento, inclusi Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, iCloud e altri" ha dichiarato Eddy Cue, Senior Vice President Internet Software and Services di Apple. "Con Apple One, puoi accedere al meglio dell'intrattenimento Apple su tutti i tuoi dispositivi preferiti con un unico semplice abbonamento".

Da questo autunno sarà possibile iscriversi al piano Apple migliore per le proprie esigenze:

Due pacchetti saranno disponibili in Italia. Si tratta del piano Individual con Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade e 50GB di spazio di archiviazione iCloud a 14,95 euro al mese e il piano Family con Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade e 200GB di spazio di archiviazione iCloud a 19,95 euro al mese. Quest'ultimo può essere condiviso con un massimo di sei persone in famiglia.

Il piano Premier sarà disponibile solo in Australia, Canada, Regno Unito e Stati Uniti, dove c'è anche Apple News+. Include Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Apple News+, Apple Fitness+ (che arriverà entro la fine dell'anno) e 2TB di spazio di archiviazione iCloud. Costa 29.95 dollari al mese e può essere condiviso fra un massimo di sei persone in famiglia.

Apple One include un periodo di prova gratuito di 30 giorni per tutti i servizi cui i clienti non sono ancora abbonati. Una volta abbonati, i clienti potranno usufruire dei servizi inclusi con Apple One su qualsiasi piattaforma che li supporterà.