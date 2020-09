Vodafone, il ‘super router mobile’ per navigare ovunque

(Fotogramma)

Online ovunque ad alta velocità senza rete fissa con un modem leggero ed economico. E' la possibilità che Vodafone propone con il router mobile Wi-Fi, in grado di sostituire in modo comodo, economico e totalmente affidabile la linea tradizionale. Il router può essere utilizzato ovunque e non ha bisogno dell'alimentazione elettrica: niente presa, quindi. Il dispositivo permette inoltre di condividere la connessione con un ampio numero di dispositivi, fino a 10 in totale. Ciò significa che si possono utilizzare comodamente non solo smartphone, tablet e pc. Si può allargare la 'rete' anche a console e smart tv: è sufficiente che la batteria mobile del router sia carica e che la SIM dati Vodafone sia inserita correttamente.

Lo strumento è facilmente utilizzabile da chiunque: non serve alcun intervento manuale per la configurazione di rete, si è pronti a navigare appena si accende il modem. Quando la rete non serve più, basta spegnere il router. Per caricare la batteria, basta ricaricarla come si fa con uno smartphone.

La 'rete portatile' non ha limiti: il modem, infatti, pesa circa 100 grammi. Leggero e compatto, può essere portato e utilizzato ovunque: a casa e all'aperto, per lavorare o per studiare. Vodafone permette di attivare servizi in abbonamento o a consumo, offrendo fino a 100GB di traffico mensile. Le opzioni disponibili inoltre consentono di scegliere tra l'acquisto del modem, con un pagamento una tantum, e il pagamento spalmato sulla durata minima dell'abbonamento stipulato. Il modello di router mobile scelto da Vodafone è il più potente e il più economico sul mercato: chi attiva l’offerta in abbonamento Giga Speed Plus 100 può averlo pagando solo un euro.