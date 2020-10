Apple, debutta l'iPhone 12

(Afp)

Apple presenterà i suoi nuovi prodotti domani e con ogni probabilità il nuovo iPhone 12. La nuova generazione di telefoni Apple non è stata presentata a settembre come di consueto a causa della crisi del coronavirus.

All'evento del mese scorso, Apple ha invece presentato una nuova versione del suo Smartwatch e nuovi modelli di iPad. Il nuovo iPhone dovrebbe essere pronto per il 5G super-veloce per la prima volta quest'anno, dopo che Apple ha risolto la sua disputa con lo specialista di modem Qualcomm. Gli esperti si aspettano quattro nuovi modelli di iPhone, che si differenziano per le dimensioni dello schermo e le prestazioni del processore.

L'iPhone è di gran lunga il prodotto più importante per Apple. Nell'ultimo trimestre, circa il 44% del fatturato del gruppo è stato generato con lo smartphone Apple. Nel quarto trimestre del calendario, l'iPhone rappresenta tradizionalmente una quota ancora più elevata delle vendite. Inoltre, l'iPhone guida il business con l'intero ecosistema Apple, che comprende un servizio cloud, l'Apple Watch, cuffie, altoparlanti e altri prodotti.