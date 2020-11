La risposta più semplice a tutte le nuove esigenze di connessione arriva da PostePay

In collaborazione con Postenews.it

Lo smart working, i servizi di domotica per il controllo da remoto di telecamere e sensori per la casa, le piattaforme tv che trasmettono in streaming, sono solo alcune delle nuove abitudini degli italiani che hanno reso la connessione Internet domestica una condizione essenziale. L’esigenza è spesso estesa a una seconda casa anche se la spesa da sostenere per una linea fissa non è sempre giustificata dall’effettivo utilizzo.

PosteMobile Casa Web è il nuovo servizio di PostePay S.P.A. pensato per queste esigenze.

Il servizio prevede traffico Internet illimitato su rete radiomobile alla velocità del 4G+ con un modem Wi-Fi trasportabile e autoinstallante. Sarà sufficiente collegare il modem a una presa di corrente per essere subito connessi. L’attivazione di PosteMobile Casa Web può essere richiesta esclusivamente online sul sito postemobile.it e il modem, offerto in comodato d’uso, sarà consegnato al domicilio indicato dal cliente senza costi aggiuntivi. PosteMobile Casa Web prevede attualmente uno sconto sul canone mensile che resterà valido per l’intera durata contrattuale. Tutte le informazioni sull’offerta sono disponibili al sito poste.it.