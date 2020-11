Da oggi Amazon Echo 'combatte' Covid e Hiv, arriva l'edizione limitata (RED)

(echo)RED di Amazon

Per la prima volta, Amazon collabora con (RED), l’organizzazione no profit che attraverso la partnership con le aziende raccoglie fondi per combattere le malattie più pericolose. Il colosso delle vendite online, attraverso questa collaborazione, offrirà ai clienti la possibilità di contribuire alla causa attraverso l’acquisto dell'edizione limitata di (echo)RED.

La nuova generazione di dispositivi per la smart home dotati di assistente vocale Alexa è stata lanciata a settembre ed è caratterizzata da un design sferico elegante, audio di alta qualità e supporto smart home hub per Zigbee, bluetooth e modalità Low Energy. Per ogni vendita di un (echo)RED, Amazon donerà 10 euro al Fondo globale per sostenere la risposta al Covid-19 e i programmi per l'Hiv e l’Aids nell'Africa sub-sahariana. L'edizione limitata (echo)RED è disponibile da oggi in Italia a partire da 99,99 euro.