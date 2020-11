Da Poste Italiane arriva Yellowbox per l’e-commerce

In collaborazione con Postenews

Si chiama Yellowbox la nuova sezione del sito poste.it che Poste Italiane ha dedicato al mondo dell’e-commerce. Nella nuova area sono disponibili spunti, consigli ed approfondimenti rivolti soprattutto agli e-merchant e a tutti gli operatori del mondo del commercio online.

Su Yellow Box ci sono video interviste a manager, influencer e consulenti di marketing digitale, per conoscere trend e evoluzioni del mercato.

Qui gli operatori del settore possono trovare anche consigli utili per la crescita del proprio business, ad esempio come gestire in modo più efficace i resi, oppure quali sono le soluzioni alternative alla consegna a domicilio, suggerimenti per spedire in Russia o in Cina, gli errori da evitare per spedire in USA, .

Inoltre, è possibile leggere articoli sui temi più attuali dell’e-commerce firmati da Alessio Jacona, giornalista esperto in temi di innovazione e nuovi media.

Yellowbox punta a divenire dunque il riferimento per gli addetti ai lavori del mondo e-commerce e si arricchirà progressivamente di nuovi contenuti utili per chi vuol far crescere il proprio business.

Per maggiori informazioni https://business.poste.it/professionisti-imprese/yellowbox.html

Per approfondimenti https://www.postenews.it/tag/e-commerce/