Poste: al via i webinar tematici sulla cybersecurity

Con l’avvio di un nuovo ciclo di webinar aperti a tutti i cittadini, continua il progetto di educazione digitale di Poste Italiane. Agli incontri introduttivi al mondo digitale e tecnologico, con focus sull’Internet of Things (IOT), sicurezza ed etica, si affiancano anche nuovi webinar tematici su temi di particolare interesse emersi dal ciclo di incontri base. Il primo ciclo tematico è dedicato alla cybersecurity in collaborazione con il Cert di Poste Italiane. Tra i temi ci sono la gestione dei dati, crittografia e password, blockchain ed a seguire il rapporto tra intelligenza artificiale ed etica. I webinar si svolgono in modalità interattiva: attraverso la chat si può partecipare direttamente e avere risposta a ogni dubbio in tempo reale. Poste sottolinea che alle sessioni dell’iniziativa, realizzata con l’obiettivo di contribuire alla trasformazione digitale in atto nel Paese, hanno già aderito “oltre 10.000 persone”.

La partecipazione è aperta a tutti i cittadini ed è possibile iscriversi dalla pagina web Educazione Digitale su https://www.posteitaliane.it/it/educazione-digitale.html#/video

