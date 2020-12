Google in tilt: problemi e #googledown vola su Twitter

(AFP)

"Google Down". I problemi tecnici di Google diventano una delle tendenze principali su Twitter, dove l'hashtag #googledown spopola a ogni latitudine. Si accumulano le segnalazioni di problemi relative ai servizi collegati al colosso. In particolare, sul sito downdetector.it è presente una panoramica delle segnalazioni relative ai problemi incontrati dagli utenti. Le mappe hanno mostrato un'impennata dei 'down' relativi al motore di ricerca, a Youtube, a Gmail, a Google Meet, Google Drive e Google play. La situazione si è avviata dopo un paio d'ore verso una progressiva normalità.

In Italia, in particolare, il blackout di Google Meet ha fatto saltare improvvisamente le lezioni online di migliaia di studenti impegnati nelle aule virtuali.