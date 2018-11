Parigi-Dakar in scena da Missoni

Missoni, primavera estate 2019 Missoni, primavera estate 2019 Missoni, primavera estate 2019 1 2 3

Nella collezione Missoni dedicata alla prossima primavera estate 2019, le righe verticali irregolari e i motivi grafici a chevron come richiamo alle tracce di pneumatico, si abbinano a stampe etniche. Come in una Parigi - Dakar, i disegni jacquard si ispirano alle tecniche e alla tradizione artigianale dell'Africa occidentale e comprendono motivi a bandiera bicolore, punti trattenuti dégradé e quadretti ricamati di frange. La palette cromatica della stagione spazia da campi verdeggianti a deserti dorati. Come una Parigi - Dakar.