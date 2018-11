Gabbana stronca l'abito della Ferragni

(Foto Fotogramma/Ipa)

"Cheap". Stefano Gabbana usa una sola parola su Instagram a commento della foto di Chiara Ferragni in abito da sposa postata sul profilo social di Harpers' Bazar Uk. Per lo stilista il vestito creato per lei da Maria Grazia Chiuri per Dior è a 'buon mercato': questa la traduzione in italiano di "cheap". Il commento scatena i followers e, come capita sempre, qualcuno si schiera dalla parte di Gabbana ma in molti lo attaccano arrivando a parlare di gelosia. "Geloso io? - replica lo stilista - Hahahaha nooooo!!! E perché?".

"Sei tu il più a buon mercato", si legge in un altro commento. E se c'è chi difende i gusti di ognuno, c'è anche chi non apprezza il "comportamento social" dello stilista definendolo di "cattivo gusto" e non adatto al fondatore di un marchio di lusso: "La professionalità ha ancora la sua importanza". La fashion blogger, almeno per ora, non replica e alla foto postata dalla rivista risponde semplicemente con tre cuori.