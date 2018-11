Alberta Ferretti disegna costumi per il New York City Ballet

New York City Ballet Fall Fashion Gala Costumes, Wednesday, September 26, 2018, David H. Koch Theater. Credit Photo: Erin Baiano

Alberta Ferretti ha disegnato i costumi per il ballo di Gianna Reisen, 'Judah', in occasione della settima edizione del New York City Ballet Autumn Fashion Gala, che ha debuttato a New York il 27 settembre. La stilista italiana e i designer Gareth Pugh e Giles Deacon, sono stati scelti dal New York City Ballet per creare i costumi di uno dei tre balletti che compongono il programma della serata. Un evento unico, ideato e presieduto da Sarah Jessica Parker e co-presieduto da Mazdack Rassi, Zanna Roberts Rassi, Kelly Rippa e Lizzie Tisch.

Alberta Ferretti, inoltre, ha collaborato con la coreografa Gianna Reisen, membro di L.A. Dance Project al gran finale dello spettacolo, sulle note del compositore John Adams.

"Sono orgogliosa di prendere parte a questo progetto speciale e di lavorare con la talentuosa coreografa Gianna Reisen e il New York City Ballet. Ho prestato la mia creatività al teatro diverse volte in passato, ma questa è la mia prima volta con un'istituzione culturale americana ", ha affermato la stilista. I costumi sono stati realizzati nel laboratorio teatrale del New York City Ballet con il suo direttore dei costumi, Marc Happel.